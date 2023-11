Le assurde accuse di satanismo e stregoneria a Elena Cecchettin

Leggi su facta.news

(Di lunedì 20 novembre 2023) Di Leonardo Bianchi Il 18 novembre del 2023 il corpo di Giuliaè stato ritrovato nei pressi del lago di Barcis, in provincia di Pordenone. La 22enne era stata sequestrata tra l’11 e il 12 novembre dall’ex fidanzato Filippo Turetta, che in seguito è stato arrestato in Germania con l’accusa di omicidio volontario aggravato. Sia per l’efferatezza del femminicidio che per la giovane età dei protagonisti, la vicenda ha destato immediatamente una grandissima attenzione mediatica. In un primo momento – quello della sparizione – sui media si è parlato a sproposito di «fughe d’amore» o altri scenari fantasiosi. L’attenzione si è poi spostata sulla dinamica del delitto e le sue implicazioni sociali, nonché sui familiari della vittima – e in particolare su, la sorella di Giulia. Sul suo profilo Instagram la ...