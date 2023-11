Lazio | Lotito punta il Flaminio | “Serve una capienza da 50 000 spettatori”

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 novembre 2023) L’idea di dare nuova vita allo Stadionon tramonta in casa. E come riporta il Corriere della Sera, il presidente biancoceleste Claudioè tornato a parlare della possibilità di presentare un progetto proprio nell’area dell’impianto oggi abbandonato. Con la Roma chePietralata, lapotrebbe dunque spostarsi di pochi km rispetto all’Olimpico. “Fa comodo a tante persone parlare del– spiega-, soprattutto ad alcuni rappresentanti delle istituzioni, perché avete visto tutti in che condizioni versa l’impianto. Risolvere il problema sarebbe cosa buona e giusta”. Ci sono però dei nodi: “Oggi viene a vederci tanta gente. Avere 26mila, che è laattuale del ...