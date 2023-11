L’avvertimento di Perla a Mirko | “Greta? Io non parlo a vanvera” | il confronto definitivo – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 20 novembre 2023)Brunetti eVatiero, per poter tornare insieme, devono ripercorrere tutta la loro storia d’amore, compresa la loro esperienza a Temptation Island. Per questo motivo, nella Casa del Grande Fratello è arrivato l’atteso faccia a faccia. “Ioperché so”,avvertesusi sono separati dagli altri concorrenti... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.