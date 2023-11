Lautaro Martinez sente il rumore dei nemici | doppio scontro diretto ? CdS

Leggi su inter-news

(Di lunedì 20 novembre 2023)è atteso da una settimana non banale con gli scontri contro Brasile prima e Juventus poi. Ovvero idi una vita. Il Toro dei due mondi, quello meraviglioso all’Inter e quello meno brillante con l’Argentina. DUE MONDI ?inizia una settimana non banale: martedì ci sarà loal Maracanà contro il Brasile (ore 1.30 italiane) e domenica alle 20.45 il derby d’Italia tra Juventus e Inter. Insomma, per il capitano nerazzurro due test ad alto coefficiente di difficoltà e importanza. Ma l’eroe dei due mondi ha un bilancio nettamente diverso tra Inter e Argentina. Con l’Inter ha segnato 39 gol nelle ultime 64 partite, ben 14 su 16 in questo mirabolante inizio di stagione. Con l’Albiceleste, invece, non segna da un anno e mezzo: l’ultimo gol quello ...