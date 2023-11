L' appello di Spalletti ' basta codardi | aiutiamo le donne'

(Di lunedì 20 novembre 2023) "Non ne possiamo più di questidi m... travestiti da principi azzurri, dobbiamo aiutare lea prendere le distanze da chiunque pretenda di possedere la loro libertà". E' l'che il ...

E' l'che il ct della nazionale di calcio Lucianolancia dal microfono di Raisport di Alessandro Antinelli, intervenendo sull'ultimo femminicidio, quello della 22enne Giulia ...

