L’allevatore 4 0 | “Carne sintetica una grossa bufala”

(Di lunedì 20 novembre 2023) (Adnkronos) – "Per noi laè una. Insomma, uno specchietto per le allodole che, certamente, non risolverà il problema dell'inquinamento. Purtroppo, dietro tutte queste polemiche ci sono molte strumentalizzazioni". A parlare con l'Adnkronos è Emanuele Nobile, Presidente dell’Associazione Nazionale degli Allevatori delle razze bovine Charolaise e Limousine Italia. Tra i muri a secco e gli alberi di carrubo, a pochi chilometri dal mare, nel ragusano, si trova l'azienda di Nobile, che si estende su decine di ettari di terreno, destinati al pascolo, foraggi e sementi per uso aziendale e dove si allevano bovini di razza Limousine. L’allevamento è composto da 80 animali, di cui 40 vacche. Grazie al clima mite della zona, pascolano tutto l’anno su un territorio che è costituito da essenze ...