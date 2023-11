L’agente di Trubin | «Il Benfica è stato più persistente e convincente dell’Inter»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 novembre 2023) Yuriy Danchenko, agente di Anatolij, ha parlato del suo assistito che nella scorsa estate era ad un passo dall’Inter Yuriy Danchenko, agente di Anatolij, ha parlato a Sportitalia del suo assistito che nella scorsa estate era ad un passo dall’Inter. PAROLE – «Diciamo che ilpiù, quindi io e lui abbiamo preso questa decisione in base a questo, ma la Serie A resta uno dei più grandi campionati del mondo. Se vuoi crescere e raggiungere dei traguardi, vincere trofei, allora devi giocare in squadre e campionati forti: ce ne sono tante di squadre forti in Italia, compresa l’Inter. Noi faremo tutto ciò che è in nostro potere, poi succederà quello che Dio vorrà».