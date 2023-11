La Tv è sempre più in streaming

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 20 novembre 2023) Cresce lopiace ai più giovani La Repubblica Affari e Finanza, pag. 53 La possibilità di accedere a un vasto catalogo di contenuti e a un’esperienza di visione altamente personalizzata, permettendo di decidere cosa guardare e quando farlo; la possibilità di scaricare i contenuti per la visione offline; la flessibilità delle formule di abbonamento. Sono alcuni dei fattori che stanno favorendo la popolarità dellotra gli italiani. Un servizio che ha rivoluzionato radicalmente il mondo dell’intrattenimento, mandando in pensione Dvd e Blu-ray che una volta erano la principale fonte di contenuti multimediali, e che vede un pubblico crescente di appassionati. Come rileva anche il sesto rapporto Auditel-Censis “La Nuova Italia Televisiva”. «Nel 2023, 26 milioni e 300 mila italiani, il 45,8% del totale, ha fruito di contenuti televisivi su ...