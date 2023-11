La strage di Gaza spacca i democratici Usa

(Di lunedì 20 novembre 2023) L’eccidio die la questione palestinese stanno provocando divisioni sempre più profonde negli Stati uniti e specificamente all’interno del partito di Biden. Il sostegno incondizionato ad Israele è sempre first appeared on il manifesto.

Israele non si ferma a Gaza - strage davanti all'ospedale. Guterres : "Inorridito da raid su ambulanze". La diretta

Netanyahu ammette la strage di civili palestinesi a Gaza : 'Non siamo riusciti ad evitarlo'

Fermare la strage di bambine e bambini a Gaza

Ma al tempo stesso non è giustificabile e accettabile la reazione militare israeliana che si traduce in una punizione collettiva sulla popolazione della Striscia die in atti di violenza diffusa ...

FERMARE LA STRAGE DI BAMBIN3 A GAZA – Arci Arci

A Gaza la strage degli innocenti. Si può accusare Israele di ... Pickline

Diffuso video shock del 7 ottobre, Hamas uccide 2 israeliane a Alumim. A Gaza il primo ospedale da campo

Un'organizzazione di soccorso ha diffuso un video shock in cui si vede Hamas uccidere due israeliane il 7 ottobre scorso vicino al kibbutz di ...

Diffuso video shock del 7 ottobre, Hamas uccide 2 israeliane a Alumim. A Gaza il primo ospedale da campo dall'inizio della guerra

Un'organizzazione di soccorso ha diffuso un video shock in cui si vede Hamas uccidere due israeliane il 7 ottobre scorso vicino al kibbutz di ...