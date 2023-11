La sottovalutata (e spesso nascosta) piaga dei transicidi nel mondo

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 20 novembre 2023) È una scia di sangue ininterrotta quella che, motivata da odio e pregiudizio, attraversa indistintamente i cinque continenti. E di questa atroce quanto insensata mattanza,consumata nell’indifferenza più totale, le vittime sono loro: le persone transgender. Ben trecentoventi, infatti, quelle uccise dall’1 ottobre 2022 al 30 settembre 2023, di cui la maggioranza, pari al novantaquattro per cento, erano donne trans. Il numero più consistente di omicidi ha riguardato soggetti di età compresa tra i diciannove e i quarant’anni (settantasette per cento: centonovantuno casi), di professione sex worker (quasi il quarantotto per cento: settantotto casi), di gruppi etnici di pelle nera o razzializzati. Sotto quest’ultimo rispetto si è registrato, rispetto allo scorso anno, un incremento del quindici per cento con il superamento della preoccupante soglia dell’ottanta. Se ...