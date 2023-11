La Russia schiera un nuovo super aereo | come cambia la guerra

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 20 novembre 2023) Lain Ucraina è in stallo, ma non ferma. La controffensiva ucraina sembra aver perso slancio e tutto lascia intendere che Kiev non riesca a centrare gli obiettivi militari che si era prefissata durante la scorsa primavera. Un po’ per l’accresciuta presenza russa sul terreno (a 5mila euro al mese,avevamo riportato qui), un po’ per la stanchezza delle truppe locali. Fattori che non hanno però impedito all’esercito di ricacciare indietro gli occupanti russi in un’area compresa tra i 3 e gli 8 chilometri lungo la riva est dello strategico fiume Dnipro, a due passi dalla Crimea. Dall’altro lato c’è unache ha trasformato il sud-est ucraino in un enorme campo minato e in un dedalo di trincee. E che oraunche promette dire il ...