La rivincita del contado

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 20 novembre 2023) Ieri è stato uno dei day after di cui ognuno farebbe volentieri a meno. È stata una domenica soleggiata dal punto di vista meteorologico, malauguratamente rabbuiata da notizie più che tristi. Perdipiù relative a comportamenti che dovrebbero essere del tutto avulsi dal genere umano. L’ennesimo femminicidio, peraltro di una giovane donna poco più che ventenne perpetrato da un suo coetaneo, non può non turbare tutti o quasi in modo profondo. Qualcosa non sta funzionando nell’evoluzione della specie, sembra quasi che sia in atto un vero e proprio ritorno ai primordi. L’ augurio è che l’umanità riesca a ritrovare il bandolo della matassa e a fare un’ inversione a U del suo percorso. C’è da segnalare che qualche elemento di consolazione viene da situazioni che, per cause di forza maggiore, talvolta non sono tenute nella dovuta considerazione. Così, in attesa dell’incontro organizzato per i ...