La protesta degli studenti contro i femminicidi | omaggio a Giulia Cecchettin

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 20 novembre 2023) Migliaia disi sono radunati nel cortile della Facoltà dell'Università di Padova frequentata da, per renderenon solo a lei ma anche a tutte le vittime dio, un triste elenco che, solo nel 2023, conta già 106 nomi in Italia. La giovaneè stata uccisa dal suo ex fidanzato, Filippo Turetta, e questa mattina, il 20 novembre, glisi sono ritrovati nel complesso di via Gradenigo, doveavrebbe dovuto laurearsi giovedì scorso. Una partecipazione massiccia ha caratterizzato l'evento, con oltre 2.000universitari che si sono riuniti negli ampi spazi esterni del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Padova. Lì hanno preso la parola il ...