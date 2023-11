La promozione di Moody’s del debito italiano abbassa lo spread e spinge i titoli delle banche

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023) La decisione dell’agenzia di rating americanadi mantenere invariato il voto sull’Italia e di migliorare da negative a neutre le previsioni sul paese sta, come prevedibile, avendo un effetto tonificante suidi Stato. Il rendimento del Btp a dieci anni è stabile al 4,35% in una giornata che vende i rendimenti dei bond europei in leggero rialzo. Il bund tedesco paga il 2,63%, 4 punti base più di venerdì provocando una discesa dello(differenziale di rendimento tra i due) a 172 punti. In salita anche i rendimento deifrancesi (+ 4 a 3,19%) e spagnoli (+ 3 a 3,62%). Giova ricordare che i rendimenti si muovono perché in realtà a cambiare è il valore del titolo sottostante. Se il rendimento scende è insomma perché un titolo si scambia sul mercato a valori più alti e ...