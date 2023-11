La politica e il Parlamento davanti ai femminicidi La morte di Giulia Cecchettin riaccende i riflettori

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 20 novembre 2023) Il brutale omicidio – anzi,o – die la cattura, in Sassonia (Germania) del suo ex ‘fidanzato’, definito “un bravo ragazzo”, Filippo Turetta, fa riesplodere non solo il dibattito pubblico, ma anche quello politico. I social grondano indignazione, e proteste, Elodie chiede un minuto di silenzio a un concerto (“non posso togliermi questo peso”), la– pelo sullo stomaco incluso, purtroppo – non può certo tirarsi indietro, non vuole essere da meno, non foss’altro che nel (spesso vano, a dirla tutta) tentativo di rincorrere i sentiment del Paese, provando a specularci su. Le (solite, scontate) reazioni indignate della… Il governatore del Veneto, Luca Zaia, annuncia che la regione si fermerà, in segno di lutto, nel giorno dei suoi funerali, che neppure si sa ...