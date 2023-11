La pericolosa sfida delle patatine “più piccanti del mondo” a forma di bara spopola su TikTok | l’esperta | “Ecco cosa spinge a mangiare un cibo piccantissimo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023) One chip challenge: potremmo chiamarla scherzosamente “ladella patatina”, ma da scherzare c’è poco. Da gennaio, quando è partita questa gara social cheunssimo, si contano numerosi malesseri, tra cui il ricovero ospedaliero di uner italiano, e a settembre è morto un quattordicenne negli Usa, a quanto pare proprio per la patatina. Finita ora sotto il mirino dell’Antitrust: si sospetta una possibile pratica commerciale scorretta cherebbe i giovani all’acquisto e al consumo di un prodotto ai fini di una. Già in precedenza si erano mossi i Nas e, negli Usa, un prodotto era già stato ritirato in via cautelativa dal mercato. Ma il trend non sembra affatto esaurirsi. Peperoncini infuocati 500.000 ...