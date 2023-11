La palla è fuori Ma lui Sinner | il rovinoso errore contro Djokovic | come è cambiata la partita

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023) Novak, in finale delle Nitto Atp Finals di Torino, si è preso la sua rivincita dopo il k.o. nei gironi. Ma Janniktorna a casa a testa alta, dopo aver disputato un grande torneo ed essere entrato ancora più nel cuore delle persone. È definitivamente scoppiata oramai la “mania” nei confronti di un talento che a 22 anni sta stupendo e ha un futuro lungo e radioso davanti a sé. Domenica, però, è andato in confusione mentale dopo il break dinel primo set, che ha portato a una chiusura di 6-3 in favore del serbo. Non fortunato il numero 4 al mondo, che aveva l'angolo di campo dalla parte opposta ala sua visuale., eccesso di fiducia lo sfavorisce. E Djoko prende il largo nel set L'altoatesino, pero, ha sbagliato durante il primo set su una...