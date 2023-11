La ministra Roccella deve smettere di dare colpa e responsabilità alle donne

Leggi su donnapop

(Di lunedì 20 novembre 2023) LaEugenianon ce la fa a non puntare il dito contro le, neanche di fronte ad un fenomeno sistemico come il femminicidio, neanche dopo l’ennesima donna uccisa come Giulia Cecchettin, neanche essendo lei per prima una donna. Ladella Famiglia e delle Pari opportunità, infatti, ha dichiarato che affrontare la violenza di...