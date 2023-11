La manovra alla prova del Parlamento | in arrivo modifiche su pensioni e affitti brevi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 20 novembre 2023) Laarrivadel. Per la legge di Bilancio del governo Meloni è arrivato il momento di affrontare il primo vero test parlamentare. Innanzitutto con la scadenza per depositare gli emendamenti, fissata per martedì. Una primaper testare la tenuta della maggioranza, a cui la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha chiesto di non presentare proposte di modifica. Non sarà la maggioranza a intervenire, ma lacomunque cambierà. Di certo sulle, con leattese sul taglio degli assegni dei dipendenti pubblici, a partire dai medici. Il governo sta lavorando in queste ore al nuovo piano. Ma quali sono le altre possibili novità? Come può cambiare lain ...