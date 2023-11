La lettera aperta della Rete Dire a Elena | sorella di Giulia Cecchettin | “Le tue parole possono essere d’ispirazione per tantissime”

(Di lunedì 20 novembre 2023) Pubblichiamo integralmente ladi, ultima vittima di femminicidio, firmata dalla– Donne incontro la violenza – lanazionale antiviolenza formata da 87 organizzazioni dislocate sul territorio nazionale che gestiscono centri antiviolenza e Case rifugio, affiancando oltre 20mila donne ogni anno. *** Cara, non proviamo neanche a dirti che immaginiamo il dolore che provate tu e la tua famiglia: non sarebbe vero. Vogliamo però esprimerti la nostranza, dirti che le tuedi questi giornipergiovani ...

