La legittimità del controllo sui dipendenti | il ruolo cruciale delle Investigazioni Aziendali

(Di lunedì 20 novembre 2023) (Adnkronos) - Milano, 20/11/2023 - Nel contesto aziendale moderno, la questione delsuiè di grande rilevanza, soprattutto quando si sospettano comportamenti illeciti o non conformi alle politiche. Le, condotte da investigatori privati, rappresentano uno strumento legittimo e spesso necessario per tutelare gli interessi dell'impresa. Tuttavia, è fondamentale che tali indagini siano condotte nel rispettonormative vigenti in materia di privacy e diritti dei lavoratori. L'intervento di un investigatore privato è considerato legittimo in diverse circostanze, come il sospetto di furto, frode, violazione del segreto aziendale, o assenteismo ingiustificato. Prima di avviare un'indagine, l'azienda deve avere motivazioni concrete e ...