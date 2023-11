La Italfimet deposita il brevetto italiano per il “palladio puro”

Leggi su lortica

(Di lunedì 20 novembre 2023) L’azienda savinese sta conducendo un’attività di ricerca e sviluppo orientata a migliorare i processi galvanici– Luca Patrizio e Andrea Capacciol Un laboratorio di innovazione e sviluppo della galvanica alle porte di Monte San Savino. La, fondata nel 1992 e forte di circa cinquanta dipendenti, hato ilper il “” a conferma della bontà dei costanti investimenti nelle attività di studio e di ricerca finalizzate alla creazione di nuovi trattamenti chimici al servizio della produzione di gioielli e di accessori in metallo per le aziende dei comparti di moda, oreficeria e bigiotteria. Questo percorso orienta una particolare attenzione al miglioramento dei processi in termini di ecosostenibilità, sicurezza dei ...