La Grande Punto a secco e la violazione del codice stradale tedesco | così Filippo Turetta è stato arrestato in Germania

Leggi su open.online

(Di lunedì 20 novembre 2023) Era a bordo dellanera targata FA015Ye. Lungo la corsia d’emergenza dell’autostrada A9 a Bad Durrenberg, a pochi chilometri da Lipsia.ne ha percorsi un migliaio dopo aver ucciso Giulia Cecchettin e averla lasciata in un canalone vicino al lago di Barcis. Quando èarrenon ha opposto resistenza. Anche perché l’auto non poteva ripartire: aveva finito sia il metano che la benzina. E probabilmente pure i soldi che aveva con sé, indispensabili per non farsi tracciare utilizzando i pagamenti elettronici. «Si è avvicinato agli agenti e si è lasciato arrestare», fa sapere la polizia tedesca. Ieri pomeriggio èportato nel tribunale di Halle, dove l’arresto èconvalidato. Ora cominceranno le pratiche ...