La Ginnastica Petrarca vince due medaglie ai Campionati Italiani di Specialità

Tre ori per la Ginnastica Petrarca nel Campionato Regionale di Specialità

Il merito è di Anna Batistini che è riuscita a conquistare un argento alle clavette e un bronzo alla palla

Arezzo, 20 novembre 2023 – La Ginnastica Petrarca tra le eccellenze della ritmica in Italia. Il merito è di Anna Batistini che è scesa in pedana nelle finali dei Campionati Italiani di Specialità di C ...

Silke Pan, l'acrobata paraplegica che non rinuncia ai sogni

MILANO, 06 NOV - Qualunque siano le difficoltà o i problemi da affrontare non bisogna arretrare, passo dopo passo bisogna arrivare alla meta e soprattutto non si devono mai scordare i propri sogni. E' ...