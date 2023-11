La favola dell’educazione sentimentale contro gli uomini che uccidono le donne

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 20 novembre 2023) Questo articolo non serve a niente. Nessun articolo su un uomo che uccide una donna serve a niente, per una ragione così ovvia che mi pare l’interrogativo più interessante sia: chi ne scrive ha davvero rimosso dal proprio orizzonte il motivo per cui quello deglicheleè un fenomeno rispetto al quale non si può fare niente? «Sono gelosissima delle relazioni tra lesbiche, perché sei una moglie, ma anche hai una moglie, il che è produttivo. Certo che voglio essere una moglie, ma io in cambio non avrei una moglie: avrei un marito. E che me ne faccio? A che serve un uomo in questa società quasi paritaria che abbiamo combattuto per ottenere? A proteggermi? Da chi, se è lui quello che più probabilmente mi ucciderà?». Lo dice Michelle Wolf, comica americana, in un monologo che Netflix ha distribuito nel 2023. «Il ...