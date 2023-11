La falsa narrazione di un’Italia patriarcale e violenta e l’importanza dei “no”

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 20 novembre 2023) “Era buono, le faceva anche i biscotti…”. Il titolo a tutta pagina sul Corriere della Sera, “Giulia è morta a causa della ideadel possesso”, fa riferimento al fatto che c’è una malattia sociale che genera violenti? Allora fare i biscotti non è più indice di gentilezza e forse nasconde altro? Fondamenta da distruggere? Per Michele Serra su Repubblica è “la malattia del maschio” e ovviamente Concita De Gregorio, altra ossessionata, cavalca e “approfitta” per emettere la stessa opinione riprendendo il commento al film della Cortellesi: “Le fondamenta sono da buttare. Scavare, buttare, rifare da capo”. Ovviamente si tratta puramente delle fondamenta “patriarcali” di quelle odiose “famiglie normali” (ma quanto sono odiate da certi editorialisti!), che finiscono sul banco degli imputati quasi come complici. Concita le definisce “famiglie conformi”. Eh ...