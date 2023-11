(Di lunedì 20 novembre 2023) In dieci mesi è passato dalla posizione 17 del ranking mondiale di tennis alla numero 4, mostrando evidenti miglioramenti nei punti deboli del suo gioco

Tennis - Jimmy Connors crede in Jannik Sinner e nella sua crescita nel ranking ATP

Il messaggio di Piatti a Sinner: 'Una settimana così alle Finals è il miglior modo per dimostrare l'attaccamento all'Italia'

... perché ho sempre creduto in lui e ho sempre saputo cheera pronto per fare grandi cose, perché in questi anni ha sempre dimostrato una costante, un'incredibile attitudine al lavoro e ...

La crescita di Jannik Sinner Il Post

ATP Finals: i segreti della crescita di Jannik Sinner [VIDEO] Ubitennis

Jannik Sinner e le emozionanti parole del suo scopritore: il tennis

Yannick Sinner e Riccardo Piatti sono un cuore solo e un'anima sola da molto tempo. © Yannick SinnerRiccardo Piatti è considerato lo scopritore e grande ...

Riccardo Piatti su Sinner: "Non posso che essere felice"

Con un messaggio affidato ai propri canali Social Riccardo Piatti, storico ex allenatore di Jannik Sinner, ha voluto pubblicamente fare i complimenti al suo ex allievo per l'incredibile risultato ragg ...