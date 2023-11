La Cina rivendica un ruolo in Medio Oriente | ma è efficace?

Leggi su formiche

(Di lunedì 20 novembre 2023) Il mondo deve “agire con urgenza” per fermare il conflitto a Gaza: il più alto diplomatico del Partito Comunista Cinese, il ministro degli Esteri Wang Yi, ha sintetizzato così l’incontro ospitato a Pechino con i parigrado di alcune nazioni arabe e a maggioranza musulmana. Laintensifica i suoi sforzi pubblici per svolgere unvisibile nello stabilire il cessate il fuoco nel conflitto tra Israele e Hamas. Ed è qui il primo elemento: mentre Washington ha trattato per ottenere “pause umanitarie” che possano consentire l’invio di assistenza nella Striscia assediata – e forse potrebbe raggiungere qualcosa di più lungo come durata per facilitare uno scambio di prigionieri – Pechino parla di cessare il fuoco. Ossia, gli Stati Uniti usano un linguaggio che garantisce a Israele di continuare l’operazione contro Hamas (perché le pause sono interruzioni ...