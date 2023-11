Kvaratskhelia sulla lista delle big d’Europa | l’agente fa chiarezza sul futuro al Napoli

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 20 novembre 2023) Sabato scorso il CT della Georgia non ha fatto mistero dell’interesse di big del calcio europeo del calibro di Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco per, stella georgiana del. Nei mesi scorsi era stato sollevato un polveronequestione rinnovo dell’esterno, vicenda poi rimandata a data da destinarsi per la lunga scadenza dell’accordo firmato l’anno scorso. Ma prima o poi il rinnovo dovrà arrivare.guadagna 1.5 milioni a stagione, una cifra troppo inferiore rispetto ai calciatori di pari talentograndi. Un argomento che ildovrà affrontare di petto se vorrà trattenerlo. Le parole del“Nelprossimo ci saranno adeguamenti nel suo contratto. De Laurentiis – le parole ...