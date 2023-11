Juventus-Inter | solo con Inzaghi una vittoria a Torino Prima di lui…

(Di lunedì 20 novembre 2023)sarà la sfida del weekend di Serie A.contro seconda ma non. La storia in Italia è stata marchiata da questi due club. Ai precedenti sono favorevoli ai bianconeri, ma Simoneè l’ultimo ad aver sbancato l’Allianz Stadium. MIRACOLO – L’ha vinto appena due volte all’Allianz Stadium, o al vecchioStadiumdel cambio di nome. Dal 2011 ai nerazzurri sono usciti quasi sempre sconfitti, al massimo con un pareggio. Sono due gli allenatori ad aver vinto contro la: il primo è stato Andrea Stramaccioni a novembre del 2012, tra l’altro il primo a battere gli avversari nella nuova struttura. Dopo di lui i tifosi meneghini hanno dovuto ...

Locatelli prova per Juventus-Inter : arrivano i giorni della scelta per Allegri – SM

Juventus-Inter - non solo centrocampo : Allegri valuta la difesa - novità – SM

Juventus-Inter condizionata dalla piaga nazionali : danni per entrambe

Juventus-Inter non solo campionato : sfide anche sul mercato – SM

La partita di Marotta, il grande ex che ha vinto sia a Torino che a Milano

FOTOGALLERY %s Foto rimanenti Serie A Opta Predictor dice: sarà scudetto all'83% Opta ha ... seguiti dalla. Minime le chance di Napoli e Milan, nulle quelle di Roma e Lazio. Ecco tutti i ...

Che Juve-Inter sarà: la situazione Juventus che l'Inter teme possa accadere L'Interista

Domenica Juventus-Inter, Diamanti: "Se i nerazzurri vincono, il campionato finisce subito" TUTTO mercato WEB

Juventus, Partey scavalca tutti

L’Arsenal ha aperto alla cessione e Giuntoli sta cercando si trovare un accordo con il club inglese Thomas Partey è di nuovo in pole per il centrocampo della Juventus. In quest’ultimo periodo i nomi p ...

Scintille Juve-Inter, vuole giocare di più: si libera gratis

Thiago Alcantara chiede più spazio dopo un inizio di stagione che sino a questo momento non l'ha visto protagonista: Inter e Juve osservano ...