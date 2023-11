Juventus | brutte notizie dall’infermeria | rientro rinviato per Danilo

(Di lunedì 20 novembre 2023) Si sarebbero allungati i tempi di recupero del difensore dellache, a meno di clamorose sorprese, non sarà a disposizione di Allegri contro l’Inter. Sarà unarimaneggiata quella che affronterà l’Inter nel big match di domenica prossima all’Allianz Stadium. Mister Massimiliano Allegri potrebbe non avrà a disposizione diversi giocatori. Oltre agli squalificati Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Infortunio McKennie con gli Usa, lascia il ritiro: è emergenza per la Juve

La pausa per le nazionali portanotizie in casa. Weston McKennie ha lasciato il ritiro della nazionale degli Stati Uniti e tornerà prima a Torino. Il centrocampista statunitense lascia in anticipo la squadra per ...

Brutte notizie per Spalletti, Locatelli ko: il centrocampista della Juve ... Diretta

Juve, Locatelli in forte dubbio per l'Inter. Chance per Nicolussi Corriere dello Sport

Chiariello: "Ecco cosa può succedere se il Napoli vince subito a Bergamo"

Chiariello ha messo in evidenza l'andamento del campionato del Napoli soffermandosi sul cammino di Mazzarri che comincerà proprio a Bergamo.

Sinner-Djokovic, il brutto messaggio che gira sui social

Jannik ha perso contro Nole, ma il tennis ha bisogno di messaggi importanti come quelli lanciati dal tennista italiano.