Juve-Inter | tutti gli infortunati | i punti di forza e deboli | i duelli sul mercato

Zielinski - Inter e Juve pronti a darsi battaglia se non arriverà il rinnovo col Napoli (Gazzetta)

Juventus-Inter - attento Inzaghi : Allegri ha una giovane arma in panchina! – TS

Kvaratskhelia, le voci di mercato fanno tremare Napoli: la situazione sul rinnovo

Il Napoli è infatti atteso da una serie di sfide ostiche nelle prossime settimane contro Atalanta, Real Madrid,, motivo per il quale bisognerà attendere ancora prima di incontrarsi e ...

Beccalossi: "Juve-Inter Ecco come se la giocheranno Inzaghi e Allegri. La finale di Champions ha dato... Fcinternews.it

Juve-Inter, parla Vieri: "Inzaghi in mezzo è meglio del City, Allegri non molla ma giochi meglio" La Gazzetta dello Sport

Juve-Inter: Lautaro, Bremer e non solo. Ecco quando rientrano i sudamericani

Juve Inter: Lautaro, Bremer e non solo. Ecco quando rientrano i sudamericani in vista dell’attesissimo derby d’Italia Sky Sport fa il punto sui giocatori di Juventus e Inter che rientreranno per ultim ...

Juventus-Inter, quando rientrano i sudamericani Il punto

La sosta per le Nazionali sta per giugnere al termine e si avvicina la super sfida della 13ª giornata di Serie A tra Juventus e Inter. Per entrambe le squadre c'è il "rischio sudamericani" che tornano ...