Juve-Inter | ecco la situazione infortunati in casa bianconera | Allegri spera

(Di lunedì 20 novembre 2023) In attesa del big match di domenica della suacontro l’, Massimilianoattende notizie dall’infermeria. Una volta archiviata la gara di domani sera tra l’Ucraina e l’Italia,ndo in un risultato che consenta agli uomini di Luciano Spalletti di qualificarsi al prossimo Europeo, la luce dei riflettori si sposterà di nuovo sul nostro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Juventus-Inter Women - le pagelle : in poche salve - piovono insufficienze!

I giocatori che muovono più soldi in Serie A : dominio Inter e Juve - Roma in testa. E c'è Jovic

Juve - il punto sugli infortunati in vista dell’Inter

Inter - Cuadrado punta la Juve : 'Come sto? Bene - bene'

Juventus-Inter - due assenti quasi certi per Allegri – SI

Inter, Cuadrado punta la Juve: 'Come sto Bene, bene'

L'obiettivo è quello di ritornare in gruppo a inizio settimana per poter strappare poi la convocazione per il Derby d'Italia di domenica prossima, il primo con la maglia dell '

Vieri: 'Scudetto Classifica ingiusta. Inter più forte di un anno fa. Juve senza gioco Ad Allegri va bene così' Calciomercato.com

Juve-Inter, parla Vieri: "Inzaghi in mezzo è meglio del City, Allegri non molla ma giochi meglio" La Gazzetta dello Sport

La Juventus è la squadra che ha fornito più gol alla Nazionale italiana. Inter e Milan staccate

Come riporta il Corriere di Roma, la Juventus è la prima squadra in italia come «fornitrice» di reti azzurre: sono ben 287 le reti realizzate da juventini nella ...

Cuadrado pronto a tornare per Juve Inter: «Sto bene»

Cuadrado pronto a tornare per Juve Inter: «Sto bene». L’annuncio dell’esterno che ha assistito alla finale tra Sinner e Djokovic Cuadrado era a Torino per assistere alla finale degli ATP Finals tra Si ...