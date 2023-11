“Julie” de Lammermoor | la denuncia della violenza sulle donne di Donizetti è quanto mai attuale

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 20 novembre 2023) Bergamo. Metti di venire a sapere che la sera successiva, a Bergamo, ci sarà la prima di un’Opera di… che tale esecuzione si terrà al Teatro Sociale di Bergamo, in Città Alta… che l’Opera in questione sarà Lucia di. L’occasione è sicuramente da non perdere anche se, in realtà, si tratta dell’“altra Lucia” del compositore Orobico, quella Francese, completamente modificata nel libretto quindi adattata e semplificata anche in musica. Ho assistito all’esecuzione“Lucie de” con una sorta di pregiudizio, conoscendo ed amando molto di più la sorella maggiore originale, ma mi sono dovuto ricredere. Dopo un rapido aperitivo in un bar vicino, ho fatto accesso al Teatro Sociale e, preso posto in platea, uno sguardo tutt’intorno ha confermato l’idea che m’ero fatta in coda all’ingresso ovvero ...