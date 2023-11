Julia Roberts vende la sua meravigliosa villa di San Francisco in soli 18 giorni

Julia Roberts vende casa in tempo record per oltre 11 milioni di dollari

Suzanne Shepherd, l'attrice de I Soprano e Quei bravi ragazzi è morta all'età di 89 anni

VITA E CARRIERA Nata come Suzanne Stern il 31 ottobre 1934, l'attrice ha debuttato nella commedia romantica Mystic Pizza (1988) con. L'interpretazione ha preceduto, tra le altre, ...

L'abito a pois di Julia Roberts in "Pretty Woman" ora diventa un ... Harper's Bazaar Italia

Julia Roberts, buon compleanno al sorriso più bello di Hollywood la Repubblica

Leave the World Behind, le novità sul film thriller con Julia Roberts e Ethan Hawke

Leave the World Behind è il nuovo film drammatico in uscita. La trama s’incentra su Amanda ( Julia Roberts) e Clay ( Ethan Hawke ), che scelgono Long Island per una vacanza. Con loro ci sono il figlio ...

Firmato Sèzane, il completo a pois bianchi prende d'ispirazione il vestito del film.