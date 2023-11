Jovic | flop al Milan | un milione per due tiri

(Di lunedì 20 novembre 2023) E’ arrivato nell’ultimo giorno di mercato al, ma in questi due mesi è stato un grandissimo: stiamo parlando diE’ arrivato nell’ultimo giorno di mercato al, ma in questi due mesi è stato un grandissimo: stiamo parlando di. Fino a questo momento è costato ai rossoneri und’ingaggio per due conclusioni. 500 mila euro per ogni tiro e il suo futuro ora è più incerto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Milan - l'attacco è un pianto : Jovic un flop dichiarato e anche David è in crisi

Milan, chi è Popovic: l'ultima scommessa in attacco dopo tanti flop

Le soluzioni serbe che non hanno convinto: Lazetic e. Inizialmente il Milan ci ha provato con un profilo giovane come Marko Lazetic . Il serbo, 19enne, non ha però rispettato le aspettative ...

Milan, i numeri del flop Jovic: ogni tiro costa... 500 mila euro La Gazzetta dello Sport

Jovic, che flop: l'assist di Giroud, ma il futuro rossonero è in bilico Milanpress

Jovic, spesa folle per il Milan: serve una svolta

Mentre il Milan cerca un attaccante per il mercato estivo, i tifosi sperano di trovare pronto Luka Jovic, fino ad ora un vero flop ...

Milan, i numeri del flop Jovic: ogni tiro costa... 500 mila euro

Per ora il contributo in rossonero è stato di soli due tiri in porta. Lo score dice 7 presenze senza reti e senza assist. Serve una svolta ...