Javier Milei | la ricetta per l' Argentina e l' abbraccio di Trump | Orgoglioso

(Di lunedì 20 novembre 2023) L'decide di abbandonare il peronismo e di affidarsi all''anarco-capitalista'come nuovo presidente. Il vulcanico economista 53enne ha sconfitto nettamente al ballottaggio l'attuale ministro dell'Economia, Sergio Massa, conquistando il 55,7% delle preferenze contro il 44,2% del rivale. Una scarto che ha destato scalpore, visto che i sondaggi stimavano il vantaggio diattorno al 3-4% e Massa si era aggiudicato il primo turno con sei punti di vantaggio. Il leader di 'La Libertad Avanza' ha invece fatto segnare il margine di vittoria più ampio in una corsa alla Casa Rosada dal ritorno del Paese sudamericano alla democrazia nel 1983. Massa ha ammesso la sconfitta ancor prima che venissero divulgati i risultati ufficiali, facendo scatenare la festa dei sostenitori dell'avversario. "E' un giorno ...

Economia dollarizzata e privatizzazioni: la ricetta Milei per risollevare l'Argentina ha precedenti disastrosi

Quale ricetta miracolistica avrà in tasca, eletto ieri presidente dell'Argentina , per raddrizzare la situazione economica di un Paese che ha contabilizzato in ottobre un tasso di inflazione del 142,7% (dal 138,3 di settembre) e ...

Lo ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, commentando l'elezione di Javier Milei come presidente dell'Argentina."Siamo in particolare in attesa di chiarimenti su molte ...

