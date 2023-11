Javier Milei El Loco | chi è il presidente che vuole portare l' Argentina «ai livelli di vita dell' Italia» | la motosega | Trump e la ?«shock economy»

(Di lunedì 20 novembre 2023) Un salto indietro di almeno quarant?anni. E no, non perché il primo peronismo più volte evocato (a torto) per raccontare il nuovoargentinosul finire...

Argentina, Milei vince le elezioni: 'Giorno storico, inizia la ricostruzione del Paese'

'La ricostruzione dell'Argentina inizia oggi'. È quanto ha dichiaratodopo la vittoria alle elezioni presidenziali in Argentina. 'Non sarà un lavoro facile, ma richiederà cambiamenti drastici e urgenti, non ci sarà spazio per le mezze misure', ha spiegato ...

Javier Milei nuovo presidente dell’Argentina. L’ultra-liberista di destra batte Massa al… Il Fatto Quotidiano

È difficile capire Javier Milei Il Post

L'Argentina volta pagina, ha scelto Javier Milei come presidente

Buenos Aires, 20 nov. (askanews) - L'Argentina ha scelto Javier Milei: il candidato anarcoliberista ha ottenuto la vittoria al ballottaggio con il 55.7% ben oltre dieci punti di vantaggio sul rivale, ...

Borsa 20 novembre: Piazza Affari ha tre motivi per fare festa. Le cedole, il via libera di Moody’s e il rialzo del 25% nel 2023

In Argentina trionfa l’estrema destra Nella notte è uscito l’esito del ballottaggio in Argentina, l’ultraliberista di destra Javier Milei è il nuovo presidente eletto. Con l’86% dei voti scrutinati ...