Javier Milei è il nuovo presidente dell’Argentina

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 20 novembre 2023) . Il candidato ultraliberista dell’estrema destra ha battuto al ballottaggio il peronista ministro dell’Economia, Sergio Massa, con il 55,7% contro il 44,2% del candidato della coalizione di centrosinistra. Massa ha ammesso la sconfitta congratulandosi con il vincitore. L’ultraliberista dell’estrema destra,, ha battuto al ballottaggio per le presidenziali in Argentina il peronista Massa Il, già noto opinionista televisivo nel Paese, si è fatto notare per la sua teatrale campagna elettorale, in numerosi comizi è salito sul palco imbracciando una motosega., che ha fatto breccia sui giovani, prenderà il posto di Alberto Fernandez,uscente. “E’ un giorno storico per l’Argentina – ha detto-. La ricostruzione del Paese ...