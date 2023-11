Javier Milei è il discusso presidente della nuova Argentina

(Di lunedì 20 novembre 2023) Alla fine ce l’ha fatta:è il nuovodell’. Il candidato anarco-capitalista si è aggiudicato il ballottaggio di ieri col 55,6% dei voti, battendo il peronista, Sergio Massa, fermatosi al 44,3%. La vittoria diè stata possibile grazie alla convergenza tra la sua coalizione, La Libertà Avanza, e i conservatori di Insieme per il Cambiamento: una convergenza strategica, nata dopo il primo turno per battere la coalizione peronista, Unione per la Patria. Ricordiamo che, proprio al primo turno, Massa aveva vinto con il 36,7%, mentresi era fermato al 29,9%, seguito a sua volta da Patricia Bullrich che, a capo di Insieme per il Cambiamento, aveva ottenuto il 23,8%: nessuno aveva quindi raggiunto la soglia del 45% e questo aveva reso necessario il ...

Lo ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, commentando l'elezione di Javier Milei come presidente dell'Argentina."Siamo in particolare in attesa di chiarimenti su molte ...

