Italia qualificata agli Europei | a Leverkusen un sofferto 0-0 con l’Ucraina

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 20 novembre 2023) La tensione era palpabile in campo nell’attesa del fischio finale di Gil Manzano, che ha sancito lo 0-0 tra Ucraina e, risultato sufficiente per mandare gli Azzurri. L’epilogo di una partita intensa e combattuta si è consumato nei sei minuti di recupero, durante i qualiha cercato disperatamente il gol della vittoria con una pericolosa percussione di Sikan, ma il tiro è stato smorzato dalla difesa azzurra e Donnarumma ha potuto bloccare senza difficoltà la sfera. Il finale ha visto anche momenti di puro pathos: Mudryk è caduto in area sotto il contatto di Cristante, ma le richieste di rigore sono svanite dopo la revisione VAR. L’ha potuto così tirare un sospiro di sollievo e proseguire nel suo piano di gioco, che ha visto un ultimo cambio tattico con Spalletti ...