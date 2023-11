Italia | non solo per qualificarsi | battere l'Ucraina serve anche per finire in terza fascia a Euro 2024

Sostenibilità - il 76% degli italiani non conosce i criteri Esg

Sostenibilità - il 76% degli italiani non conosce i criteri Esg

Agroalimentare : in Italia non vale un terzo del pil

Curling - questa Italia non scherza! Retornaz vince il duello con Edin e resta in testa agli Europei

Sostenibilità - il 76% degli italiani non conosce i criteri Esg

L’Equipe sulla partita dell’Italia : «Lo 0-0 non rispecchia l’identità di Spalletti»

Bava, il grande ritorno: l'ex ds del Toro riparte dal progetto Catanzaro

Alessandro Buongiorno guida la lista, ma ci sono tanti altri ragazzi sparsi in giro per l'solo: per esempio Bonifazi , Barreca , Millico , Parigini , Edera , Adopo , Gyasi , Rauti , De ...

L'Italia non ha ancora azzerato le importazioni di gas russo Pagella Politica

L'agroalimentare in Italia non vale un terzo del pil WIRED Italia

Il costo sociale e ambientale della moda europea Made in Tunisia

La Tunisia e' il nono esportatore di abbigliamento verso l'Ue, con l'82 per cento della produzione del paese che parte all'estero. Armani, Moncler ...

Orfani di femminicidio e la ‘trappola’ del dolore: il 36% ha visto morire la madre

In occasione della Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza 'Con i Bambini' ha presentato i primi dati inediti sugli orfani di femminicidio ...