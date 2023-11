Italia | le scelte di Spalletti | fuori Berardi

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 novembre 2023) Il Ctha deciso quali giocatori convocare in vista della gara di questa sera contro l’Ucraina a Leverkusen Il Ctha deciso quali giocatori convocare in vista della gara di questa sera contro l’Ucraina a Leverkusen. In tribuna dovrebbero andare, Carnesecchi, Lazzari, Cambiaso e Colpani. Di seguito la lista completa degli azzurri: Portieri: Donnarumma, Provedel, Vicario.Difensori: Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Biraghi, Buongiorno, Darmian, Acerbi, Mancini.Centrocampisti: Bonaventura, Jorginho, Cristante, Frattesi, Barella.Attaccanti: Scamacca, Raspadori, Kean, Chiesa, Politano, Zaniolo, El Shaarawy.