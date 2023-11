Italia | attenta all’Olanda in Coppa Davis! Primo singolare difficile | azzurri sfavoriti in doppio

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 novembre 2023) Dopo la meravigliosa settimana di Jannik Sinner a Torino, il tennisno vira la sua attenzione su Malaga, dove da giovedì l’andrà a caccia della conquista dellaDavis. Un compito davvero arduo per la formazione di Filippo Volandri, che, nonostante la presenza del suo numero uno, si presenta in Spagna con qualche incertezza e con molto incognite. Già la sfida dei quarti contro l’Olanda non lascia assolutamente tranquilli i tifosini. Botic Van de Zandschulp e Tallon Griekspoor sono due buonissimi singolaristi, ma è soprattutto ill’arma di forza della squadra olandese, cosa che invece non lo è per niente in casa, dove forse è proprio il punto debole. Il Sinner visto a Torino non dovrebbe avere problemi contro un avversario, seppur ostico, come ...