Italia agli Europei 2024 | quando sarà il sorteggio dei gironi | data | orario e diretta tv

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 novembre 2023) L’si è qualificata per glie per fortuna ha evitato gli spareggi di marzo: ecco allorailattesissimo dei, con le informazioni sutv. In attesa di capire in modo definitivo quali siano le fasce complete, purtroppo gli azzurri ballano tra terza (più probabile) e quarta fascia, quindiuncomplicatissimo in cui la Nazionale beccherà una se non due big del calcio continentale. In ogni caso, con tutte le carte in regola per superare la fase a gruppi, obiettivo minimo per chi è campione in carica. Ilper stabilire idi Eurosi terrà ...