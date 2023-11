Italia agli Europei 2024 | ecco le possibili avversarie nel girone

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 novembre 2023) L’è riuscita a uscire indenne dalla trasferta di Leverkusen contro l’Ucraina e si è qualificata per gliallora lenel, che verranno sorteggiate il 2 dicembre ad Amburgo, e contestualmente il riepilogo sulle fasce (in aggiornamento fino alla chiusura delle qualificazioni prevista martedì 21 novembre). Gli azzurri, purtroppo, non se la passano bene e infatti sono tra le peggiori squadre del ranking stilato per mettere in fila le 24 squadre qualificate e allocarle in prima, seconda, terza e quarta fascia. Le teste di serie, infatti, sono la Germania paese ospitante e le cinque migliori prime classificate delle qualificazioni. Le altre prime classificate sono in seconda fascia insieme alla migliore seconda classificata ...