Italia | Acerbi | «Non andare all’Europeo sarebbe un fallimento totale»

(Di lunedì 20 novembre 2023) Francesco, difensore dell’Inter e della Nazionale, ha parlato a Sky Sport prima dell’inizio del match contro l’Ucraina Francesco, difensore dell’Inter e della Nazionale, ha parlato a Sky Sport prima dell’inizio del match contro l’Ucraina. PAROLE – «Questa è come se fosse una finale, nonun. Affrontiamo una squadra che farà di tutto per giocarsela, ma noi abbiamo le qualità per fargli male. L’atteggiamento e la forza mentale dovranno essere altissimi. Giocare a tre o a quattro cambia veramente poco, dobbiamo tutti difendere di squadra e aiutarci. Quando attacchiamo poi attacchiamo tutti insieme, dobbiamo rimanere sempre compatti. Stasera dobbiamo essere tutti uniti».

Teotino : «Italia - problema in difesa. Il gioco nell’Inter non aiuta Acerbi!»

Italia - Acerbi : 'Stasera come una finale. Non andare all'Europeo sarebbe un fallimento totale'

Italia, Acerbi: 'Stasera come una finale. Non andare all'Europeo sarebbe un fallimento totale'

Commenta per primo Prima di Ucraina -, ultima gara per l'accesso a Euro 2024 , Francescoha parlato a Sky Sport. Queste le sue parole. COME UNA FINALE - 'Questa è come se fosse una finale , non andare all'Europeo sarebbe un ...

Ucraina-Italia, Acerbi: “Saltare l’Europeo sarebbe un fallimento totale” Pianeta Milan

Italia, Acerbi: "Oggi è una finale. Non andare all'Europeo sarebbe un fallimento" GianlucaDiMarzio.com

Ucraina-Italia alle qualificazioni Euro 2024, dove vederla in diretta TV e streaming: orario e formazioni

L'Italia a caccia di un pareggio o una vittoria contro l'Ucraina per qualificarsi agli Europei 2024: la partita Ucraina-Italia si gioca oggi, lunedì 20 novembre 2023, alle 20:45 a Leverkusen e sarà tr ...

LIVE TJ - UCRAINA-ITALIA - Le formazioni ufficiali: Chiesa titolare, Gatti e Kean in panchina

19.45 - Le formazioni ufficiali: UCRAINA (4-2-3-1): Trubin; Konoplia, Svatok, Zabarnyi, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Tsygankov, Sudakov, Mudryk; Dovbyk ...