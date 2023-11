Istituire un garante nazionale per le vittime di violenza di genere | la proposta dell’Avri ribadita in un convegno a Padova

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 20 novembre 2023) Con la partecipazione di familiari dellee di personalità del mondo associativo ed istituzionale si è concluso un importante appuntamento sul tema del sostegno e della tutela alledi reati violenti ed in particolare alle donnedi. Il, organizzato dall’Avri, ha riscosso grandi consensi da parte delle istituzioni locali e delle cariche politiche locali, regionali e nazionali sensibili ai temi trattati e disponibili ad aprire un dialogo per un tavolo istituzionale di lavoro dedicato alle. “Sono convinta che questa II edizione delAVRI in Veneto, a, abbia segnato una tappa importante nella costruzione di sinergie di competenze e autorità sensibili verso la ...