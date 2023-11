Israele mostra le prove | Hamas usa l’ospedale al Shifa come base militare

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 20 novembre 2023) Domenica seraha detto di avere raccolto «concrete» che mostrerebberostia usandoaldi Gaza per i suoi scopi militari e in particolareluogo per detenere gli ostaggi rapiti durante gli attacchi dello scorso 7 ottobre in. Nella sua conferenza stampa quotidiana sulla guerra, il portavoce dell’esercito israeliano Daniel Hagari hato ai giornalisti un video delle telecamere di sorveglianza che mostrerebbe alcuni miliziani diportare due ostaggi dentroal. Un altro video diffuso dall’esercito israeliano domenica serainvece quello chedice essere uno dei ...