(Di lunedì 20 novembre 2023) (Adnkronos) – I miliziani dino produrre, classificate comedi distruzione di massa, e in particolare la tossina botulinica per provocare un'intossicazione collettiva in. Lo denunciano le Idf rendendo noto undi 26 pagine che, spiegano, è stato trovato sequestrato ad alcuni dei terroristi entrati inlo scorso 7 ottobre. Il documento, di cui Adnkronos ha visto una copia, contiene le istruzioni per produrre e utilizzare tossine botuliniche in grado di cabotulismo, malattia che colpisce il sistema nervoso causando paralisi e anche la morte. Nel testo si chiede ''a Dio, l'Altissimo, di accettare questo come una buona azione, che sia utile all'Islam, ai musulmani, al Jihad e a ...

Israele: "Hamas voleva usare armi biologiche, ecco il manuale"

